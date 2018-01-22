В Севастополе пациентка избила фельдшера скорой

В Севастополе буйная горожанка избила фельдшера скорой помощи, приехавшего на вызов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», женщина в состоянии алкогольного опьянения вызвала медиков из-за сильных головных болей. По словам фельдшера, пациентку привела в бешенство просьба уточнить, что она употребляла и какова была «доза» спиртного.

После вопроса женщина сначала принялась оскорблять подоспевшего на помощь медика, а после вцепилась в волосы и ударила ее по голове.

Спасло сотрудницу скорой помощи только то, что девушка изначально почувствовала неладное и оставила дверь в квартиру открытой. Между тем, пострадавшей пришлось вернуться в квартиру буйной пациентки, так как там остались ее вещи. Но «нуждавшаяся» в помощи горожанка вновь набросилась на фельдшера. Ситуация благополучно закончилась благодаря мужчине, который находился в квартире: он оттащил неадекватную пациентку и помог медработнику покинуть квартиру.

После инцидента фельдшер написала заявление в полицию. «Нападавшая была доставлена в МВД. По данному факту проводится проверка, сейчас выясняют все причины произошедшего», – сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МВД Севастополя.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 22.01.18

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