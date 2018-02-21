В медицину больше ни ногой: в Севастополе избитого на вызове фельдшера «поддержали» выговором

Избитая пьяной пациенткой на вызове в Севастополе фельдшер скорой помощи получила выговор от начальства. Возмутившись такой позицией руководства, медик решила уволиться.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в январе. Женщина прибыла по вызову к пациентке, которая жаловалась на сильные головные боли. Однако когда медик поинтересовалась, что она употребляла, больная начала ее оскорблять, потом перешла к угрозам и напала на фельдшера. Медика выручил мужчина, находившийся в квартире: он оттащил пьяную женщину и помог медику покинуть помещение.

В приказе о дисциплинарном взыскании, который подписал главный врач «Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» Надир Ахмеров, говорится, что при разборе произошедшего случая «комиссией установлен факт ненадлежащего исполнения функциональных обязанностей». Как оказалось, фельдшер не получила от нападавшей подпись об «информированном добровольном согласии пациента на медицинское вмешательство».

«В медицину больше ни ногой», – цитирует пострадавшего медика проект «Медицинская Россия». По утверждению фельдшера, на станции «скорой» в Севастополе зреет кадровая катастрофа.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 21.02.18

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