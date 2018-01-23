Глава Крыма раскритиковал работу дорожных служб

В Симферополе коммунальщики очистили от снега только 15% дорог.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам главы Крыма Сергея Аксенова, столь низкие показатели связаны с состоянием снегоуборочной техники в крымской столице. «В 4:30 вышло семь единиц техники в Симферополе. Три из них в течение получаса поломались и вернулись назад. С точки зрения подъемов и тех мест, которые нужно было подсыпать, то около 15% этих объемов выполнено все лишь. Сейчас МЧС, ГИБДД и администрация Симферополя мониторят ситуацию. К вечеру будет новый доклад, с отчетом какой они план действий выработали», – рассказал Аксенов.

Напомним, сегодня ночью на полуострове разгулялась непогода, которая принесла в Крым снег и морозы. Капризы зимы ощутили первыми автолюбители: крымские дороги оказались не почищенными от снега. В социальных сетях крымчане буквально с самого утра выкладывают фотоотчеты автомобильных «катков» республики. Не обошлось и без ДТП: например, в селе Приятное свидание сегодня утром произошло сразу несколько аварий. Также недалеко от данного населенного пункта на трассе «Симферополь – Бахчисарай» водитель рейсового автобуса «Эталон», следовавшего по маршруту «Бахчисарай – Белогорск», не справился с управлением и съехал с проезжей части. К счастью, 13 пассажиров автобуса не пострадали и в медицинской помощи не нуждались, автобус эвакуировали сотрудники МЧС.

Не лучше дела обстоят и в Севастополе, здесь также из-за гололедицы заторы и аварии.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 23.01.18

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