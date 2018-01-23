Халатность или вредительство? В Севастополе и Крыму случился очередной транспортный коллапс

Коммунальные службы не справились с последствиями обрушившейся на Крымский полуостров непогоды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», несмотря на то, что синоптики прогнозировали выпадение снега и гололедицу, дороги не были приведены в безопасное состояние. Что вызвало рост ДТП и огромное количество жалоб на бездействие чиновников.

Напомним, в декабре 2016 года в Севастополе сложилась похожая ситуация: коммунальщики не смогли должным образом отреагировать на ухудшение погоды, из-за чего произошел транспортный коллапс. На дорогах города зафиксировали многочисленные аварии, получили травмы разной тяжести и пешеходы. Инцидент сразу же привлек внимание прокуратуры, потребовавшей привлечь к ответственности всех виновных. Но имеющийся негативный опыт никак не отразился на действиях коммунальщиков в текущем году.

«Инкерманский спуск – по состоянию на 8:53 – дорога не посыпана. Где коммунальщики?», – написал житель Севастополя в одной из групп в соцсетях.

«8 утра, дороги не посыпаны, гололед, скорость потока 40км/ч. И где те, которые были готовы к непогоде, которых обещал наш Овсянников? Уроды. Жигули уже в отбойнике, на первом переезде, как ехать по Богданова, в сторону Инкермана. На половину полосы стоит», – возмущается другой севастополец бездействием чиновников, описывая одну из прошедших аварий.

«Если бы битые машины всегда ремонтировались за счет руководителей и коммунальщиков, а потерю здоровья до конца жизни заставить обеспечивать, так и дороги бы при морозе не то что были бы посыпаны, были бы подогреты и высушены! Никогда для них – балаболов – не наступает последствий, так и живем. Едем, стонем, бьемся, мрем», – пишет один из пользователей соцсетей.

Примечательна реакция на происходящее в Севастополе Telegram-канала «Оптический телеграф», автором которого, по утверждению блогера Диониса Апостолаки, является помощник губернатора Севастополя Олег Беркович: «Севастопольские власти уверенно справляются с первым серьезным снегом. Овсянников держит ситуацию на личном контроле. Напомним, в прошлом году на новогодних каникулах город парализовал гололед, а недавно симферопольские дорожники не справились с относительно небольшим снегопадом», – попытался сгладить ситуацию «Оптический телеграф».

Стоит отметить, что ситуация в городах Крыма и на межмуниципальных трассах действительно не лучше, чем в Севастополе. Жалобы на гололед и халатное отношение коммунальщиков к своим поступают в соцсети практически из всех регионов республики. Кроме того, гололед стал причиной образования гигантских дорожных заторов.

«Трасса Бахчисарай – Симферополь – движение стоит», – сетует жительница Крыма.

«Дорога Симферополь – Зуя – не посыпано», – сообщает другая пользовательница.

«Разбудите кто-нибудь коммунальщиков! Дорога на Красноперекопск как стекло!», – написал житель Симферополя.

Тем не менее, в администрации столицы Крыма отрапортовали, что работа по устранению последствий непогоды проводится в оперативном режиме.

«Сигнал от ГИБДД о необходимости обработки дорог поступил сегодня в 3:45. Транспорт в количестве 7 единиц оперативно вышел на улицы города в 4:00. По состоянию на 7:50 утра улично-дорожная сеть города обработана 80 тоннами реагента. На данный момент коммунальные службы города в непрерывном режиме ликвидируют последствия непогоды», – цитирует пресс-служба заместителя главы администрации Симферополя Валерия Гуменюка.

В крымском главке МЧС в одной из образовавшихся пробок решили обвинить самих водителей: «К сожалению, не все автомобилисты откликнулись на призыв крымских спасателей строго соблюдать ПДД в период ухудшения погодных условий, в связи с чем, сегодня на автодорогах республики произошло сразу несколько ДТП, спровоцировавших затор. К счастью, серьезно никто не пострадал, жертв нет. Однако, данная ситуация – это серьезный повод задуматься всем водителям о том, насколько безопасно их поведение на дороге!», – заявил глава крымского подразделения МЧС Сергей Шахов.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 23.01.18

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