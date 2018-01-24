Севастопольцам, разбившим машины из-за гололеда, советуют подать в суд

Жителям Севастополя нужно судиться с чиновниками, если их машины пострадали в авариях во время транспортного коллапса. Об этом заявил председатель РОО «Дорожный контроль – Севастополь» Максим Мишин.

Как уже сообщал «Новый День» , 23 января в Севастополе из-за нерасторопности коммунальщиков случился транспортный коллапс: на дорогах образовались большие пробки, резко возросло число ДТП, а жители полуострова обвинили чиновников в бездействии.

По мнению Мишина, водителям не нужно ограничиваться лишь жалобами, а следует перевести свои претензии в юридическое поле. Но чтобы добиться справедливости, нужно грамотно подготовить почву для взыскания средств.

«В этой части самое важное – это правильно зафиксировать дорожно-транспортное происшествие. Если дорога была скользкая, то необходимо вызывать наряд ГИБДД, чтобы они зафиксировали состояние дорожного полотна и то, что причиной ДТП послужило отсутствие сцепления колес с дорожным покрытием. И в последующем необходимо направлять соответствующие исковые требования по возмещению», – рассказал РИА «Новый День» Мишин.

По его мнению, сейчас готов отстаивать свои интересы в суде только 1 из 10 водителей. Мишин предположил, что это является непопулярной мерой среди водителей из-за недостаточного уровня правовой грамотности. При этом чиновники обращают внимание на статистику небольшого количества обращений: «Это является неким сигналом для ответственных структур, что их бездействие в последующем не обжалуется и не придется возмещать ущерб, причиненный как раз их бездействием», – уверен Мишин.

Он раскритиковал и работу служб по ликвидации последствий непогоды в Севастополе.

«Я считаю, что ответственные лица должны понести соответствующее наказание в этой части. Потому как это происходит из года в год», – заключил Мишин.

Он напомнил, что накануне коллапса власти заявили о готовности коммунальщиков оперативно сработать, чего так и не произошло: «По факту мы видели, что на дорогах утром не было должным образом обеспечено нормальное движение», – сказал Мишин, добавив, что если центральные улицы Севастополя отчасти и были готовы, то периферия – нет.

Руководитель РОО «Дорожный контроль – Севастополь» некоторое время сам работал в «Севавтодоре», и рассказал как во время одной из смен ему приходилось ездить за водителями спецтехники и лично контролировать, чтобы они не возвращались на базу обратно с посыпочной смесью. Иногда реагенты при возвращении на предприятие занимали половину кузова у машин.

Севастополь, Леонид Маковецкий

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