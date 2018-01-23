Сбежавший в Киев донецкий журналист: отпустите Донбасс – там ненавидят Украину

Возвращение народных республик Донбасса в состав Украины может обернуться серьезными проблемами для официального Киева и государственной устойчивости «Незалежной».

Такое мнение в интервью украинским СМИ озвучил бывший донецкий журналист Денис Казанский, активный участник Майдана, оставшийся в Киеве.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Казанский уверен, что Донбасс станет для Украины очагом нестабильности. По его словам, нынешнее руководство страны беспомощно в наведении порядка даже на подконтрольных территориях Донекой и Луганской областей, а попытка подмять под свое влияние ДНР и ЛНР еще больше усугубит ситуацию. «Серьезный кризис или конфликт» станут неизбежными.

«У наших чиновников, у нашего президента нет ни сил, ни знаний, ни способностей, чтобы со всем этим справиться. Поэтому я не знаю, как поступить в этой ситуации. Я думаю, это может быть даже вредно – возврат вот таких территорий», – заявил Казанский.

Бывший журналист допустил вариант «заморозки» текущего конфликта между «Незалежной» и Донбассом, когда украинская власть отступится от своих претензий и предпочтет оставить все как есть. Главные причины – нежелание тратить огромные бюджетные средства на восстановление инфраструктуры народных республик и ненависть местных жителей к властям Украины.

«Если посмотреть с человеческой точки зрения, то может получиться очень несправедливая ситуация. Например, в каком-то Львове живут люди, они патриоты и любят Украину, ходят с украинскими флагами и разговаривают на украинском языке. Допустим, мы сейчас вернем Луганск и Донецк, где люди в основном Украину ненавидят, будем вливать туда деньги и там все строить. Львовяне будут смотреть на все это и думать: «Ну как так то, нам за патриотизм ничего, а люди, которые ненавидят Украину, получают миллиарды»», – рассуждает Казанский.

Он уверен, что если опросить не националистов, а обычных украинцев, то результат по Донбассу будет однозначным.

«Если спросить не у патриотической общественности, которая всегда скажет, что нужно вернуть Донбасс, а рядового обывателя на улице, то вам, думаю, половина скажет, что «Бог с ними», «нам оно не надо», «давайте у себя наведем порядок, а эти пусть живут, как хотят», – заключил сотник Майдана.

Как сообщал «Новый День», другой активист Майдана, но бежавший в противоположном направлении, объяснил из Донецка, чем Украина хуже ДНР.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 23.01.18

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