Участников крымской «офшорной» зоны лишат льгот и заставят платить

Налоговая служба проверит участников свободной экономической зоны (СЭЗ) Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам руководителя крымского управления Федеральной налоговой службы Романа Наздрачева, в прошлом году количество участников крымской СЭЗ выросло до 1 тысячи 200 человек, что на 75% больше, чем в 2016 году. Между тем, несмотря на растущий интерес к СЭЗ, ее участники не спешат вкладывать в экономику полуострова.

«Часть участников СЭЗ думают, что она является для них офшором. Некоторые вообще нарушают законы, пользуясь при этом налоговыми льготами, не предоставляя документы по раздельному бухгалтерскому учету и документы, подтверждающие правомерность использования льгот», – рассказал Наздрачев.

Он также отметил, что под «тотальный» контроль налоговой попадут около 400 участников СЭЗ. По итогам проверки недобросовестные предприниматели будут лишены льгот. Кроме того через суд их заставят возместить ущерб, причиненный государству.

Как сообщал «Новый День», с 2015 года свободная экономическая зона Крымского полуострова привлекла 27 миллиардов рублей бизнес-инвестиций, что в 13 раз больше бюджетных вложений. Вкладывают в Крым в основном российские инвесторы, так как западные боятся санкций.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 23.01.18

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