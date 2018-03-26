Участников крымской СЭЗ заставят платить за охлаждение к полуострову

Участников свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму и Севастополе в случае расторжения договора обяжут платить в бюджет налоги в полном объеме. Соответствующий законопроект рекомендовал принять нижней палате парламента комитет Госдумы России по бюджету и налогам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», нововведение подразумевает: если участник СЭЗ расторг инвестиционное соглашение, он будет обязан уплатить полностью земельный, имущественный, а также налог на прибыль за предшествующие периоды в полном объеме и плюс пени. Например, налог на прибыль резиденты СЭЗ в Крыму и Севастополе платят в федеральный бюджет в размере 0% вместо 2%, в региональный бюджет – около 13,5% вместо 18%.

Законопроектом также предлагается применять пониженные страховые взносы в размере 7,6% лишь в отношении выплат и иных вознаграждений, начисляемых в пользу физических лиц, занятых в реализации инвестиционного проекта на территории крымской СЭЗ, а в случае расторжения контракта страховые выплаты должны будут подлежать компенсации в полном объеме.

Как сообщал «Новый День», в прошлом году количество участников крымской СЭЗ выросло до 1 тысячи 200 человек, что на 75% больше, чем в 2016 году. Между тем, несмотря на растущий интерес к СЭЗ, ее участники не спешат вкладывать в экономику полуострова. Так многие думают, что СЭЗ является для них офшором: пользуются льготами, на которые даже не предоставляют необходимую документацию.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 26.03.18

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