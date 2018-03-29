Правительство России усилит контроль за крымской СЭЗ

Стать участниками свободной экономической зоны (СЭЗ) Крыма и Севастополя будет сложнее: инвестиционные декларации желающих войти в СЭЗ будут предварительно оценивать эксперты. Соответствующий законопроект представлен кабинету министров России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопросы повышения эффективности СЭЗ планируется рассмотреть на сегодняшнем заседании правительства РФ. Предлагается обязать органы управления СЭЗ перед заключением контрактов с инвесторами о размещении на территории СЭЗ проводить экспертизу деклараций соискателей на предмет прогнозируемой эффективности заявленных проектов.

Таким образом предполагается усилить контроль за деятельностью участников свободной экономической зоны и исключить из схемы недобросовестных предпринимателей, стремящихся получить налоговые льготы, но не собирающихся вкладывать деньги в развитие полуострова.

С 2015 года свободная экономическая зона Крымского полуострова привлекла 27 миллиардов рублей бизнес-инвестиций, что в 13 раз больше бюджетных вложений. Вкладывают в Крым в основном российские инвесторы, так как западные боятся санкций.

По словам руководителя крымского управления Федеральной налоговой службы Романа Наздрачева, в 2017 году количество участников крымской СЭЗ выросло до 1 тысячи 200 человек, что на 75% больше, чем в 2016 году. Однако примерно треть предпринимателей не демонстрируют никакой отдачи.

«Часть участников СЭЗ думают, что она является для них офшором, – отметил Наздрчев. – Некоторые вообще нарушают законы, пользуясь при этом налоговыми льготами, не предоставляя документы по раздельному бухгалтерскому учету и документы, подтверждающие правомерность использования льгот».

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 29.03.18

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