В ПАСЕ предложили пересмотреть позицию по Крыму

В Крыму нужно организовать референдум ООН. С таким предложением на Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) выступил член палаты лордов британского парламента Ричард Балф.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию «о гуманитарных последствиях войны на Украине», в которой призвала Россию прекратить поддержку самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, обеспечить соблюдение прав человека и безопасность живущих в Крыму, а также обеспечить беспрепятственный доступ в Крым международных организаций, международных наблюдательных органов и неправительственных организаций по защите прав человека. Отметим, в МИД России неоднократно заявляли, что для посещения Крыма представителями международных организаций нет никаких препятствий – достаточно оформить документы на въезд в РФ. И даже официально приглашали представителей ЕС и ООН на полуостров, но там категорически отвергают подобные предложения.

Между тем на заседании ПАСЕ прозвучали предложения пересмотреть позицию по Крыму:

«В 1954 году мы почему-то не протестовали, когда Россия решила отдать Крым Украине. Мы думали, что ничего страшного нет, – заявил Ричард Балф во время обсуждения вопроса гуманитарных последствий войны на Украине. – Пускай там будет организован референдум ООН, и люди пусть свободно выскажут свое волеизъявление».

Балф отметил, что границы Украины постоянно меняются: «Это страна, границы которой подвижны. Может быть, какой-то плебисцит на каких-то территориях будет выходом и шагом вперед».

Напомним, делегация России не принимает участия в работе сессии.

Страсбург, Артем Рокотов

Страсбург. Другие новости 24.01.18

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