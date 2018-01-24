Эксперт: Референдумы ООН пусть проводят у себя, Крым – определился

В Крыму отреагировали на предложение провести на полуострове референдум ООН.

Как сообщал «Новый День», накануне член палаты лордов британского парламента Ричард Балф выступил с таким предложением на Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

В Крыму считают, что бессмысленно проводить в республике еще один референдум и отмечают: крымчане свою волю уже высказали.

«То, что происходило у нас в Крыму в феврале-марте 2014 года – это был совершенно невиданный духовно-нравственный подъем. И перечеркнуть это из-за того, что кто-то с чем-то не согласен, нельзя. Они могут предложить провести референдум под эгидой ООН, например, в США. Когда американцы в последний раз у себя проводили референдум? Может, у них там есть недостатки в демократии? На самом деле, нам предлагают непонятно что. Просто проверяют на слабо, пытаются троллить», – заявил РИА «Новый День» крымский политолог Андрей Никифоров и добавил: «Обращать внимание на такие предложения не стоит».

Не поддержали идею Балфа и власти Крыма. Так, вице-премьер правительства республики Дмитрий Полонский подчеркнул, что на вопросе повторного референдума поставлена точка. Прежде, чем делать подобные заявления, нужно воплотить в жизнь волю британского народа, который проголосовал за выход страны из Евросоюза, отметил крымский вице-премьер.

«Пусть вначале воплотят в жизнь волю британцев, а после этого дают советы, как и кому какие еще нужно принимать решения, как и кому голосовать и как там и что делать. Это было бы правильно и разумно. Статус лорда не дает абсолютно никаких прав указывать крымчанам, как им быть и что делать. Я думаю, мы и без лордов английских разберемся», – цитирует РИА «Новости» Полонского.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 24.01.18

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