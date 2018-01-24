Впервые: экономический потенциал Крыма презентовали в Европарламенте

В Европарламенте представили экономический потенциал Крыма. Подобная презентация состоялась впервые.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Брюсселе, в главном здании Европарламента, прошла конференция «Европейский союз и регионы России», в которой приняли участие евродепутаты, представители национальных парламентов стран ЕС, а также российские и зарубежные эксперты. Главным вопросом стала неэффективность санкций, введенных Евросоюзом в отношении РФ.

На мероприятии транслировали видеообращение главы Крыма Сергея Аксенова, который из-за санкций ЕС не смог посетить заседание лично. Он детально рассказал о потенциале полуострова и пригласил всех присутствовавших посетить регион.

«Надеюсь, что европейские политики будут еще чаще посещать полуостров, чтобы убедиться собственными глазами в том, что нет никакой «аннексии» и «оккупации» Крыма. Нам нечего скрывать. Европейские парламентарии, общественные деятели, представители гражданского общества могут приезжать на полуостров и общаться не только с крымскими политиками, но и с представителями общественных организаций, религиозных общин и с простыми крымчанами», – цитируют «Известиям» главу Крыма, отметившего, что прошедшая встреча – очередной шаг к международному признанию Крыма неотъемлемой частью России и окончанию недружественной политики по отношению к РФ.

В числе прочего на конференции состоялась презентация Ялтинского международного экономического форума, который пройдет с 19 по 21 апреля 2018 года.

«Многие жители ЕС выступают за отмену санкций и создание единой Европы: от Лиссабона до Владивостока. Конференция продемонстрировала, что, несмотря на давление сверху, часть европейских политиков не боится высказывать свое мнение и готова бороться за налаживание отношений с Москвой», – подвел итоги встречи депутат ЕП от Чехии Яромир Кохличек.

«Воссоединение Крыма с Россией по-прежнему остается одной из главных проблем в отношениях Брюсселя с Москвой, – добавил председатель регионального совета североитальянской области Венето Роберто Чиамбетти. – Официальная презентация экономического и инвестиционного потенциала полуострова в Европарламенте, однако, демонстрирует, что ситуация постепенно начинает меняться к лучшему».

Брюссель, Артем Рокотов

Брюссель. Другие новости 24.01.18

В ПАСЕ предложили пересмотреть позицию по Крыму. / Украинский политолог: Закон о реинтеграции Донбасса подвергли международной обструкции. / Эксперты: армия Украины в 3 раза слабее российской. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»