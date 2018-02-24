Крым презентуют в Вене

В Вене 24 февраля состоится презентация инвестиционного потенциала Крыма и IV Ялтинского международного экономического форума.

Как уже сообщал РИА «Новый День», 24 января российский Крым впервые презентовали Европарламенту: в Брюсселе, в главном здании ЕП, прошла конференция «Европейский союз и регионы России», в которой приняли участие евродепутаты, представители национальных парламентов стран ЕС, а также российские и зарубежные эксперты. Тогда главным вопросом стала неэффективность санкций, введенных Евросоюзом в отношении РФ.

Сегодня в мероприятии, помимо депутатов ЕП, примут участие парламентарии из Австрии, Бельгии, Германии, Нидерландов, Польши, Франции и Чехии, представители бизнеса и общественные деятели.

Участники конференции надеются, страны ЕС вскоре откажутся от конфронтации с Россией.

«Политика санкций – это путь в никуда. Европейским лидерам необходимо признать реалии и немедленно начать процесс отмены антироссийских санкций, – цититруют «Известия» депутата нижней палаты Федерального парламента Бельгии (Палата представителей) Филиппа Девинтера. – Республика Крым – привлекательное место для туристов и инвесторов. Многие бизнесмены, в том числе и бельгийские, хотят реализовать проекты именно в этом регионе, однако нередко просто боятся реакции властей. Обычные граждане и официальные лица должны начать путешествовать в Крым, чтобы собственными глазами изучить ситуацию. Презентации Крыма в столицах европейских стран способствуют поиску взаимопонимания и доверия».

Вена, Атем Рокотов

Вена. Другие новости 23.02.18

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