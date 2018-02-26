Депутат ЕП: Крым всегда был русским

Санкции против Росси несправедливы, так ак Крым исторически является русским. Об этом заявил депутат Европарламента от Франции Эмерик Шопрад. В Вене 24 февраля состоится презентация инвестиционного потенциала Крыма и IV Ялтинского международного экономического форума.

Как уже сообщал РИА «Новый День», 24 января российский Крым впервые презентовали Европарламенту: в Брюсселе, в главном здании ЕП, прошла конференция «Европейский союз и регионы России», в которой приняли участие евродепутаты, представители национальных парламентов стран ЕС, а также российские и зарубежные эксперты. Тогда главным вопросом стала неэффективность санкций, введенных Евросоюзом в отношении РФ. Ровно через месяц – 24 февраля – презентация инвестиционного потенциала Крыма и IV Ялтинского международного экономического форума состоялась в Вене. Ранее инвестиционный потенциал Крыма и экономические возможности предстоящего Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) были представлены в Европарламенте, а затем в австрийской столице Вене. Делегациям Австрии и Германии присвоен статус почетных гостей ЯМЭФ-2018, который пройдет 19-21 апреля. Правый французский политик, политолог и эксперт по геополитике Шопрад присутствовал на презентации ЯМЭФ в Вене.

Как напомнил евродепутат, он находился в Крыму в день исторического референдума 2014 года, на котором было принято решение о его воссоединении с Россией.

«Я историк, я занимаюсь исследованиями в области геополитики, и, изучая историю на протяжении длительного периода, я убежден, что Крым является русским, – заявил Эмерик Шопрад в рамках презентации. – Если граждане Германии, разделенные после Второй мировой войны, получили возможность объединиться в 1990 году, то почему отказывать в праве на объединение населению России и Крыма?»

Шопрад отметил, что в день исторического референдума 2014 года находился в Крыму и лично видел, что там происходило. Он назвал трагическими ошибками расширение НАТО и стремление втянуть в военный блок Украину.

«Я всегда заявлял, и это согласуется с исторической позицией Франции, что Россию необходимо уважать, учитывать ее интересы. Украина должна объединять Россию с Европой, а не быть проблемой, которая нас разделяет», – цитирует РИА «Новости» депутата, высказавшего уверенность, что антироссийские санкции являются несправедливыми и угрожают миру и спокойствию в Европе.

Вена, Артем Рокотов

Вена. Другие новости 26.02.18

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