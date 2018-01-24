Высоцкий «вернулся» в Севастополь: поклонникам пришлось полгода собирать документы

В Севастополе приступили к установке мемориальной доски Владимиру Высоцкому.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», поклонники артиста собрали необходимые документы и получили разрешение от властей повесить табличку на здание Матросского клуба.

Напомним, мемориальную доску Высоцкому установили в Севастополе в январе прошлого года, однако чиновники, курирующие сферу культуры, распорядились ее демонтировать. По утверждению представителей правительства, при установке таблички не был соблюден закон. За что поклонникам Высоцкого, повесившим доску, пригрозили штрафами.

Ранее табличку планировали вернуть на здание Матросского клуба в конце ноября 2017 года, однако процесс получения разрешения оказался сложным и бюрократизированным. По словам инициаторов, сбор документов занял примерно полгода.

«Буквально вчера я получил последний документ, побывал у заместителя командующего Черноморским флотом – он дал команду на установку. Сейчас будем устанавливать мемориальную доску, чисто технически, а откроем официально 28 января», – рассказал РИА «Новый День» председатель оргкомитета фестиваля «В. Высоцкий. Сквозь время... Крым. Севастополь» Валентин Корниенко.

По его мнению, самое главное для поклонников советского поэта – что к 80-летию Высоцкого (25 января) табличка уже будет установлена. А официальное открытие решили перенести на несколько дней, чтобы у желающих была возможность приехать в Севастополь в выходной день. Планируется, что в мероприятии по открытию долгожданного для поклонников Высоцкого мемориала примет участие заместитель командующего Черноморским флотом, контр-адмирал Юрий Ореховский. А вот будет ли на мероприятии кто-нибудь от правительства, инициаторы установки доски пока не знают.

Севастополь, Леонид Маковецкий

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