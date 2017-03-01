Высоцкий vs чиновники: севастопольские бюрократы победили

Публикации за 01.03.17

В Севастополе с Матросского клуба сняли мемориальную доску, установленную в рамках Международного фестиваля «Владимир Высоцкий. Сквозь время... Крым. Севастополь».

Как уже сообщал «Новый день», памятная доска Владимиру Высоцкому была установлена на фасаде Матросского клуба 29 января текущего года. Место было выбрано не случайно: во время гастролей в 1976 году именно здесь выступал знаменитый поэт и актёр. Деньги на табличку собирали жители Севастополя. По словам скульптора Константина Цихиева, доска ни в коей мере не портила исторический облик здания, так как была выполнена в его стиле, из белого мрамора. «И в отличие от ржавого кондиционера и рекламных баннеров, идеально вписалась на выступ на боковой стене», – подчеркнул скульптор.

Однако чиновники придрались к нарушению бюрократических процедур. Организатор фестивалей памяти Высоцкого Валентин Корниенко на это ответил, что уже второй год бегает по кабинетам, безуспешно пытаясь согласовать эти вопросы, в то время как в других городах Крыма на это потребовалось максимум полгода.

Тем не менее, организаторам фестиваля, городской общественности и Союзу художников Севастополя не удалось отстоять памятный знак. Городские чиновники от культуры пошли на принцип и распорядились убрать с фасада здания табличку, так как она, якобы, портила фасад исторического здания и устанавливалась с нарушением закона.

«Министерство обороны, проявив себя как достойного владельца этого здания, выполнило предписание управления культурного наследия и демонтировало табличку. Табличка в целости и сохранности», – цитирует севастопольский портал ForPost руководителя управления охраны объектов культурного наследия Севастополя (Севнаследие) Олега Молодцова.

Директор театра имени Лавренёва Черноморского флота Сергей Мамайсур, в свою очередь, сообщил, что если бы владельцы Матросского клуба не выполнили предписание чиновников, то им грозил бы штраф до 5 миллионов рублей.

Глава Севнаследия пообещал, что «в дальнейшем правительство города предпримет шаги для размещения таблички».

«Перспектива узаконить в будущем, как и полёты межгалактических звездолётов, имеется», – отреагировали на это обещание горожане.

Севастополь, Оксана Мурзина

Севастополь. Другие новости 01.03.17

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