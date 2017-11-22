В Севастополе подошла к финалу битва поклонников Высоцкого с чиновниками

Поклонники Владимира Высоцкого смогли добиться от властей Севастополя разрешения на установку мемориальной доски советскому поэту. Как передает корреспондент РИА «Новый День», установку таблички на здание Матросского клуба запланировали на 28 ноября.

Как уже сообщал «Новый День», поклонники Высоцкого установили памятную доску на фасаде клуба 29 января в рамках международного фестиваля «В. Высоцкий сквозь время… Крым, Севастополь». Однако чиновники курирующие сферу культуры распорядились снять табличку, сославшись на нарушение закона, и пригрозив штрафом инициаторам установки. После этого мемориал, средства на который собирали севастопольцы, демонтировали.

По словам председателя оргомитета фестиваля Валентина Корниенко, на тот момент решение о демонтаже стало полной неожиданностью, так как инициаторы установки доски рассчитывали просто доработать имеющиеся документы. После снятия доски многие севастопольцы возмутились решением чиновников и стали обращаться к властям с требованием вернуть мемориал. В руководстве города сдались, но без бюрократических сложностей не обошлось.

«Не было порядка установки досок в Севастополе – появились новые документы. Мы долго ждали пока департамент внутренней политики, департамент архитектуры и другие выработают единую позицию по их установке», – рассказал корреспонденту РИА «Новый День» Валентин Корниенко.

По его словам, этап разработки документов проходил очень медленно. Ускорить подготовку документации позволил приезд в Крым сына поэта – Никиты Высоцкого. Узнав о визите, инициаторы установки доски, рассчитывали пригласить его на официальное открытие, но в подготовленных специалистами документах обнаружили ошибки. К тому же, отсутствовало экспертное заключение. Поэтому открытие пришлось перенести.

Сейчас, по утверждению Корниенко, практически все готово к открытию доски. На торжественное мероприятие инициаторы планируют пригласить командование флота и представителей правительства Севастополя.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 22.11.17

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