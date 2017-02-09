В Севастополе приказали демонтировать Высоцкого / Общественность в шоке, врио разводит руками

Публикации за 09.02.17

В Севастополе чиновники требуют демонтировать памятную доску Владимиру Высоцкому.

Как передаёт корреспондент агентства «Новый День», нешуточные страсти разгорелись вокруг мемориальной доски Владимиру Высоцкому на фасаде севастопольского Матросского клуба. Напомним, памятный знак установили 29 января в рамках Международного фестиваля «Владимир Высоцкий. Сквозь время... Крым. Севастополь». Место было выбрано не случайно: во время гастролей в 1976 году Высоцкий выступал как раз на сцене Матросского клуба.

Однако в управлении охраны объектов культурного наследия Севастополя (Севнаследие) считают, что подобному памятному знаку не место на историческом здании – он, якобы, портит облик фасада. Инициаторы установки доски и горожане недоумевают: «у нас получается, что реклама и старые кондиционеры не портят вид города, а памятная доска Высоцкому – портит».

Автор барельефа Высоцкому скульптор Константин Цихиев отметил, что «доска выполнена в стиле самого здания, из белого мрамора». И в отличие от ржавого кондиционера и рекламных баннеров, идеально вписалась на выступ на боковой стене.

«Я являюсь сторонником чёткого соблюдения процедур, правил, законов, – ответил скульптору председатель постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам законодательного собрания Севастополя Вячеслав Горелов. – В данном случае была нарушена последовательность. Сначала нужно было соблюсти процедуры, потом – открыть доску».

По словам организатора фестивалей памяти Высоцкого Валентина Корниенко, только в Севастополе он столкнулся с такими неожиданными проблемами. Меценат уже второй год бегает по кабинетам чиновников, чтобы узаконить установку памятного знака барду, деньги на который собирали сами севастопольцы.

«В Евпатории за три месяца мы установили доску, в Симферополе – памятник за полгода, а в Севастополе с июня 2015 года бьёмся и ничего не можем добиться: только мы проходим определённый этап – появляются какие-то новые инструкции», – цитируют Корниенко крымские СМИ.

По его словам, и командование Черноморского Флота, которое владеет зданием, и архитектурно-художественный совет города, и экс-губернатор Севастополя Сергей Меняйло дали своё согласие ещё летом прошлого года. А вот Севнаследие оказалось категорически против.

Впрочем, убирать доску её авторы и создатели не собираются. «Мы узнали, какой предусмотрен штраф (200 тысяч рублей – прим. НД). Решили, что соберём деньги всем миром, но доску установим там, где она должна быть – с внешней стороны Матросского клуба», – сказал Корниенко.

Городской Союз художников, в свою очередь, намерен официально обратиться к властям города с призывом сохранить ее.

Врио губернатора Дмитрий Овсянников становиться на чью-либо сторону не спешит: «Моя позиция по памятной доске Высоцкому – сесть за стол переговоров, рассмотреть все «за» и «против», принять выверенное решение», – цитируют главу Севастополя местные СМИ.

Севастополь, Галия Шакирова

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