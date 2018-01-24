Жизнь за жилье: крымчанину придется работать 44 года, чтобы купить собственный дом

Рядовому крымчанину придется работать всю жизнь, чтобы накопить на собственный дом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к такому выводу пришли аналитики российского портала недвижимости «Мир квартир», проанализировав цены и уровень зарплат на полуострове.

По данным экспертов, средний дом в Крыму стоит 13 миллионов 800 тысяч 045 рублей, а примерный доход местных жителей составляет 25 тысяч 879 рублей. Таким образом, копить придется 44 года.

Жители Севастополя должны активно трудиться 30 лет: аналогичную недвижимость здесь можно приобрести за 9 миллионов 396 тысяч 538 рублей, а средняя зарплата составляет 25 тысяч 827 рублей.

А вот накопить на квартиру в Крыму можно за 14 лет, в Севастополе – за 15.

Как уже сообщал РИА «Новый День», несмотря на снижение цен на аренду и покупку жилья в крымских городах, Крым и Севастополь остаются в «десятке» самых дорогих российских регионов по этим показателям.

По данным «Мира квартир», из 68 городов России Симферополь занял по дороговизне аренды комнат третье место – 10 тысяч 726 рублей в месяц. Дороже только в Москве и Сочи – 14 тысяч 836 рублей и 11 тысяч 571 рубль соответственно.

Севастополь обогнал по дороговизне Санкт-Петербург и занял седьмое место в рейтинге. Снять комнату в городе в среднем обойдется в 10 тысяч 590 рублей.

По данным портала «Домофонд», по итогам декабря средняя стоимость однокомнатной квартиры Севастополе составила – 3 миллиона 197 тысяч 448 рублей, в Симферополе – 2 миллиона 602 тысячи 606 рублей.

Снять квадратные метры можно было за 18 тысяч 973 рубля и 22 тысячи 195 рублей за однокомнатную квартиру соответственно.

Между тем, участники рынка отмечают заметное снижение цен на недвижимость в последний год. По их прогнозам, тенденция продлится до 2022 году, когда произойдет стабилизация. Это связано с тем, что к данному периоду на полуострове завершат основные инфраструктурные проекты и сдадут в эксплуатацию новостройки, активное строительство которых началось в российский период.

Симферополь, Оксана Мурзина

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