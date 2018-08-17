Копить полжизни: новостройки Крыма попали в число самых недоступных в России

Эксперты по недвижимости подсчитали, сколько времени понадобится рядовой семь, живущей в Севастополе, чтобы накопить на квартиру в новостройке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», девелоперская компания «Талан» провела исследование в 172 городах России с населением свыше 100 тысяч человек, и отнесла Севастополь к населенным пунктам с самой низкой доступностью жилья на первичном рынке. Специалисты пришли к выводу, что семье из трех человек (с двумя работающими и получающими среднюю для города зарплату – 27,4 тысяч рублей), на двухкомнатную квартиру площадью 54 квадратных метра придется копить почти 19 лет. По данным аналитиков, средняя цена квадратного метра в городе составляет 69,1 тысяч рублей. При исследовании также учитывалась доля дохода, которую семья может откладывать на покупку квартиры – не более 30%.

Дольше чем в Севастополе на жилье в новостройке будут копить жители Москвы и Сочи. Период накопления средств для приобретения квартиры на первичном рынке в этих городах превышает 20 лет.

В первую десятку городов России с наиболее недоступным жильем также попали Евпатория и Керчь. Крымчанам, живут в этих городах, придется копить на новые квартиры более 18 и почти 14 лет соответственно.

В то же время, быстрее всего накопить на жилье в новостройке в Нефтеюганске, Новом Уренгое и Магнитогорске. Семьям из Магнитогорска на новую квартиру придется копить чуть более 5 лет, жителям Нефтеюганска и Нового Уренгоя – не более 5 лет, сообщает РБК.

Как уже сообщал «Новый День», ранее аналитики подсчитали, что для покупки собственного дома в Крыму рядовым жителям республики придется копить 44 года. Для севастопольцев этот срок ниже: чтобы заработать на собственный дом горожанам придется работать 30 лет.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 17.08.18

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