На Украине объявили крымских филаретовцев агентами ФСБ

Министерство культуры «Незалежной» отказалось поддерживать в Крыму неканоническую украинскую православную церковь Киевского патриархата.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам архиепископа Симферопольского и Крымского УПЦ КП Климента, начиная с 2014 года, управление епархии Крыма неоднократно обращалось в министерство культуры Украины и в департамент по делам религий, чтобы они регламентировали нахождение украинской православной церкви на территории полуострова. Однако украинские чиновники принципиально отказываются решать любые вопросы, связанные с Крымом.

«Когда обращаешься к ним, они отказываются с тобой общаться. Они распространяют слухи, что мы завербованы ФСБ и приезжаем из Крыма на материковую Украину, чтобы порочить украинскую власть, – заявил Климент. – Это позиция министерства культуры».

Он отмечает, что прихожане все чаще констатируют: в Киеве забыли о Крыме.

Как сообщал «Новый День», Украинская православная церковь Киевского патриархата основана в 1992 году, но до сих пор не признана мировым православным сообществом. В 2017 году в Симферополе разгорелся скандал вокруг храма святых равноапостольных князей Ольги и Владимира УПЦ Киевского патриархата: община УПЦ Киевского патриархата в Крыму не зарегистрирована, тем не менее, занимает помещение бывшего училища в центре Симферополя.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 24.01.18

Жизнь за жилье: крымчанину придется работать 44 года, чтобы купить собственный дом. / Высоцкий «вернулся» в Севастополь: поклонникам пришлось полгода собирать документы. / Израиль недоволен: на русофобию властей сверху украинцы отвечают антисемитизмом снизу. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»