Обрушение крепости в Керчи объяснили землетрясением

Обрушение крепости Ени-Кале в Керчи объяснили подземными толчками.

Как уже сообщал «Новый День», инцидент произошел 22 января. «Есть небольшая трещина на Черноморских воротах в арке. Не в несущей ее части, а исключительно в облицовочной. Из-за чего выпало несколько камней», – пояснили в пресс-службе министерства культуры республики. В Восточно-Крымском историко-культурном музее-заповеднике ситуацию сочли чрезвычайной:

«Были зарегистрированы подземные толчки – пошла трещина, а после того, как мимо прошел поезд, обвалилась часть стены», – сообщила директор музея Татьяна Умрихина, отметив, что на место вызваны сотрудники МЧС – они должны составить акт о ЧП, проверить конструкцию и определить фронт аварийно-спасательных работ.

В какую сумму обойдется восстановление и укрепление арки, пока неизвестно. В музее надеются, что деньги выделит правительство РК или МЧС.

Сейчас проход через аварийную арку закрыт.

Отметим, по данным сейсмологов 22 января в районе Керчи сейсмической активности не зарегистрировано: небольшие толчки силой около 2 баллов на глубине 3 км отмечались лишь на территории Восточной Турции в районе трассы Е-88 – достаточно далеко от черноморского побережья. А вот 20 января в районе Анапы было зафиксировано землетрясение мощностью 3,7 балла, произошедшее на глубине 20 км.

Керчь, Варвара Бурлакова

Керчь. Другие новости 25.01.18

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