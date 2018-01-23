В Керчи произошло обрушение крепости Ени-Кале

В Керчи произошло частичное обрушение одной из главных достопримечательностей города – крепости Ени-Кале.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», крепость находится на берегу Керченского пролива, была построена османами в начале XVIII века. В 2015 году правительство России закрепило за крепостью статус объекта культурного наследия федерального значения.

В министерстве культуры Крыма заявляют, что об угрозе значительного разрушения крепости речи не идет.

«Есть небольшая трещина на Черноморских воротах в арке. Не в несущей ее части, а исключительно в облицовочной. Из-за чего выпало несколько камней», – пояснили корреспонденту РИА «Новый День» в пресс-службе министерства культуры республики.

Об инцидентке, который произошел накануне, в известность были поставлены все заинтересованные ведомства, в том числе Госкомитет по охране культурного наследия республики. Как утверждают в министерстве, руководством Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника были предприняты меры по недопущению дальнейшего обвала камней.

Как уже сообщал «Новый День», в Керчи идет подготовка к реставрации Митридатской лестницы. Часть объекта обрушилась еще в 2015 году. Закончить работу по разработке проекта планируют в марте, после чего будет определен подрядчик.

Керчь, Леонид Маковецкий

Керчь. Другие новости 23.01.18

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