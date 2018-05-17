Античному склепу в Крыму грозит разрушение из-за строительства многоэтажки

Уникальному объекту культурного наследия федерального значения «Склепу Деметры», который находится в Керчи, грозит разрушение. Об этом заявила гендиректор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника (Восточно-Крымский ИКМЗ) Татьяна Умрихина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», склеп расположен в районе частной застройки, рядом с ним сейчас строят трехэтажное здание. Объект – погребальный склеп античного Пантикапея, находится под землей, в нем сохранились древнегреческие фрески с изображением богини плодородия Деметры. Специалисты уверены, что стройка может закончиться уничтожением уникального объекта, но суды не разделяют их мнение.

«Если не дай бог что-то там случится, то всему нашему склепу и на сегодня сохраненной и законсервированной фреске просто конец. Люди за нас борются, но мы проигрываем суды», – заявила Умрихина.

По словам гендиректора учреждения, проект на благоустройство памятника был сделан еще в украинские времена, но власти на тот момент не удосужились решить проблему. Ученые надеются, что после того как Крым вошел в состав России объект все же благоустроят.

В то же время, проблему еще одной достопримечательности Керчи, которую Умрихина обозначила как «визитную карточку Крыма», крепости Ени-Кале, удастся решить только после открытия железнодорожной ветки Крымского моста. Напомним, крепость закрыли для посещения в начале года из-за угрозы разрушения. Входные ворота объекта частично обрушились.

Как утверждает гендиректор Восточно-Крымского ИКМЗ, реставрировать крепость до того как будет ограничено движение по железнодорожным путям, расположенным рядом с объектом, не имеет смысла. Так как проходящие составы оказывают сильное влияние на достопримечательность. По словам Умрихиной, ощущают это даже люди. К примеру, охранники, в домике которых в момент прохождения поезда «всё трясется, всё подпрыгивает до потолка».

Симферополь, Леонид Маковецкий

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