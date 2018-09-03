Железная дорога «убивает» турецкую крепость в Крыму

Министерство транспорта России просят спасти крымскую достопримечательность.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», крепости Ени-Кале в Керчи грозит разрушение из-за близкого расположения железнодорожных путей. Крепость находится на берегу Керченского пролива, была построена османами в начале XVIII века.

Движение составов по железной дороге из-за вибрации оказывает негативное влияние на сохранность крепости, имеющей статус объекта культурного наследия федерального значения. В начале года уже произошло частичное обрушение входной арки, что в Восточно-Крымском историко-культурном музее-заповеднике расценили как чрезвычайную ситуацию. После этого был введен запрет на посещение крепости.

Чтобы сохранить достопримечательность, в Государственном комитете по охране культурного наследия республики обратились в министерство транспорта РФ с просьбой перенести железную дорогу подальше от исторического памятника.

Наблюдатели сомневаются, что ответ будет положительным.

Керчь, Леонид Маковецкий

Керчь. Другие новости 03.09.18

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