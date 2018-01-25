Скандал: экс-депутат Рады от Севастополя снабжает украинские школы русскими журналами

Журнал «Русская школа» проник в украинские образовательные учреждения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о внедрении непатриотичных изданий сообщил в социальной сети директор киевской школы имени Багряного Сергей Горбачев. По словам киевлянина, школа, которой он руководит, не заказывала журналы, однако сотрудники «Укрпочты» доставили их «без конвертов и марок».

«Какого черта в украинскую школу Укрпочта приносит эту «руськомірську» макулатуру, которую, конечно, мы не подписывали?», – негодует Горбачев. Возмутило украинца и то, что в информационно-аналитическом журнале нет картинок: «Без единой иллюстрации – это бешеная безвкусица». По мнению Горбачева, редактор – бывший народный депутат Верховной рады от Севастополя Александр Кондряков, живущий в настоящее время в Киеве, является российским агентом: «Что он вообще делает в Киеве, если не выполняет задание ФСБ РФ, конечно?», – написал Горбачев. Он также припомнил Кондрякову интервью, в котором бывший севастополец жаловался на некомфортную жизнь русскоязычного населения на Украине.

Под постом Горбачева отметились и сотрудники других киевских общеобразовательных заведений: они сообщили, что и им также доставляют журналы: «Мы эту «Русскую школу» тоже получаем уже года два. Раньше по одному экземпляру в месяц было, теперь уже два».

Напомним, во Львове украинские националисты устроили истерику из-за проникновения в Галичину русской речи вместе с донецкими беженцами.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 25.01.18

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