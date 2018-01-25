Украина: Крымчанам хорошо живется – надо исправить. Эксперты: это агрессия бессилия

Лидер одной из экстремистских украинской организации Дмитрий Корчинский призвал жителей Украины сделать жизнь в Крыму невыносимой.

По его мнению, жители полуострова должны «черпать горе полными руками и упиваться этим горем»: «Те люди, которые в оккупации, должны страдать обязательно, потому что в этом суть оккупации. А люди, которые на свободной территории Украины, должны радоваться жизни», – заявил националист. При этом, как именно должны действовать «вредители», не уточнил.

Крымский политик Леонид Грач отмечает, что жителям полуострова не стоит бояться агрессии украинских радикалов: Крым защищен по всем параметрам. «То, что в Крыму в социальном плане более стабильно, нежели на Украине, так это и ежу понятно. То, что Крым сегодня защищен, и американцы никак не могут сюда запустить свои лапища – это своими словами подтверждает Корчинский. Ни националистам, ни американцам не удастся сломить крымчан, не удастся нарушить наше благополучие и не удастся сбить нас с толку, потому что мы – люди понимающие, видящие и в состоянии самостоятельно дать оценку происходящему», – заявил РИА «Новый День» Грач.

Политолог Александр Форманчук подчеркивает, что подобные заявления рождаются из-за неспособности что-либо изменить. При этом эксперт убежден: украинская сторона и сама понимает, что ухудшить крымчанам жизнь они не в силах.

«Они ничего не могут сделать. Я называю это агрессией бессилия. Они выбрасывают всю желчь, которая внутри них. А наличие таких людей как Корчинский в политическом эшелоне Украины подтверждает: мы правильно сделали, что вернулись в Россию. Такие, как он, как раз и помогали нам сохранять русский дух», – рассказал РИА «Новый День» Форманчук.

Корчинскому предлагают даже приехать на полуостров и лично убедиться в том, что крымчан не стоит пугать украинским «горем». «Мы живем здесь гораздо лучше, чем это представляется Корчинскому. Если он хочет убедиться, то может приехать и посмотреть. Хотя таким людям, как он, не стоило бы ходить по нашей крымской земле», – считает руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества Наталья Киселева.

Отметим, Корчинский считает, что помимо жителей Крыма должны страдать и «слабые» украинские чиновники, правда, у них есть возможность спастись, если они развяжут руки националистам и будут финансировать добробаты. «Власть сейчас демонстрирует такую же слабость, которую она демонстрировала во времена аннексии Крыма. Я думаю, что как бы мы ни ненавидели нынешнее руководство, если бы оно сделало несколько сильных шагов, скажем, если бы Генпрокуратура завтра арестовала Левочкина, Медведчука, Бойко, если бы отобрали у Бабакова облэнерго и передали его 8-му батальону Украинской добровольческой армии, чтобы он мог финансировать свою добровольческую войну. Вот несколько шагов, которые были бы полезны и для власти, ведь там же у них есть, что забрать, кроме всего остального. Я думаю, что мы бы многое им простили», – заявил украинский националист.

Как сообщал «Новый День», ранее Корчинский констатировал: благодаря поддержке Москвы в Крыму стали жить лучше.

Симферополь, Анастасия Зук

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