Польша разозлилась: выпил, зиганул за Бандеру – в тюрьму

В Польше официально запретили идеологию украинского «героя» Бандеры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующие изменения внесены в закон об Институте национальной памяти. В поправке к документу сообщается, что нововведения касаются определения преступлений украинских националистов и украинских организаций, сотрудничавших с третьим рейхом, а также возможности возбуждения уголовных дел в отношении лиц, отрицающих данные преступления.

В частности, за отрицание преступлений украинских националистов как гражданам Польши, так и иностранцам грозит либо штраф, либо тюремное заключение сроком до 3 лет. Наказаны будут и те, кто попытается публично приписать украинские преступления польскому народу.

«ясный сигнал для Украины – в Польше заявлять, что ОУН-УПА (запрещена в РФ) были «героями», является преступлением», – заявил депутат Сейма Польши Томаш Жимковский.

В Крыму поддерживают такое решение и отмечают: запрет Бандеры – это ответ, который давно напрашивался. «Решение абсолютно логичное, связанное с историей. И было странным, что официальная польская власть до сих пор заигрывала с неонацистским режимом Украины и не принимала никаких решений. Если говорить о народе, то у него однозначное отношение к бандеровцам, к преступлениям, которые были совершены на территории Польши. Это отклик официальной власти на запрос польского общества», – прокомментировала РИА «Новый День» принятый закон руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества Наталья Киселева.

Эксперт подчеркнула, что теперь украинцам, любящим подзаработать в Польше, придется скрывать свое отношение к национальным «героям». «Им придется попридержать языки, если они не хотят нести ответственность за свои высказывания. Это верное решение, так как украинский неонацизм перешел все рамки допустимого», – заключила эксперт.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 26.01.18

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