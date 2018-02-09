На Украине польских туристов заставляют «уважать Бандеру», непокорным угрожают расправой

На Украине польского туриста заставили поднять бандеровский флаг.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошёл в селе Микуличин Ивано-Франковской области. Известно, что турист из Польши приехал на украинский курорт и снял номер в одном из местных коттеджей. Однако иностранцу не понравилось бандеровское знамя, красующееся над зданием, и он попытался тайком его снять, но не вышло.

«Гостеприимный» хозяин заставил постояльца «аккуратно» водрузить черно-красный бандеровский флаг. На возражения туриста украинец припугнул гостя расправой и бойцами АТО.

«Так поляки подняли нам красно-черный флаг», – заявил украинский «отельер» и выложил видеодоказательство в социальную сеть.

Как сообщал «Новый День», в январе в Польше официально запретили идеологию украинского «героя» Бандеры. В частности, за отрицание преступлений украинских националистов как гражданам Польши, так и иностранцам грозит либо штраф, либо тюремное заключение сроком до 3 лет. Наказаны будут и те, кто попытается публично приписать украинские преступления польскому народу.

Нововведение вызвало волну недовольства среди украинских политиков и ученых, они сразу же поспешали заявить, что теперь гражданам «Незалежной» ехать в Польшу опасно.

Львов, Анастасия Зук

Львов. Другие новости 09.02.18

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