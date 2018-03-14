Украинско-польская «дружба»: в «Незалежной» пытались взорвать мемориал и выдворили студента-иностранца

На Украине на польском кладбище пытались разобраться с «Польскими орлятами».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел накануне вечером на Лычаковском кладбище во Львове. Неизвестные бросили взрывное устройство на территорию мемориала «Польские орлята». Памятный знак не пострадал: от взрыва осталась лишь воронка диаметром 30 сантиметров.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении исполнительного производства по факту взрыва, ведутся поиски злоумышленников. Отметим, что ранее националисты из «Незалежной» неоднократно обвиняли «орлят» в массовых убийствах украинцев.

Между тем, тем отношения между поляками и украинцами ежедневно накаляются: так, силовики задержали 19-летнего польского студента, который сжег герб Украины в камине в одного из ресторанов Тернополя.

Украинская сторона расценила данный жест как унижение национальной чести и достоинства украинцев и 12 марта депортировала гражданина Польши на родину. Поляку запретили въезд на территорию страны сроком на три года.

Как уже сообщал «Новый День», в январе в Польше официально запретили идеологию украинского «героя» Бандеры. В частности, за отрицание преступлений украинских националистов как гражданам Польши, так и иностранцам грозит либо штраф, либо тюремное заключение сроком до 3 лет. Наказаны будут и те, кто попытается публично приписать украинские преступления польскому народу.

Однако на Украине от польских туристов требуют «уважать Бандеру»: поляков заставляют поднимать бандеровские флаги, а в городах Украины радикалы устраивают антипольские марши.

Не лучше обстоят дела и у украинцев, отправившихся на заработки в Польшу: местные жители избивают граждан «Незалежной». В конце прошлого года в Варшаве украинцев избили за то, что они разговаривали на своей «мове». Еще в одном польском городе националисты с криками «Польша для поляков» закидали камнями дом, в котором проживали украинские гастарбайтеры.

В марте этого года в Вроцлаве молодые поляки избили украинца. Причиной нападения стала национальность жертвы.

Львов, Анастасия Зук

Львов. Другие новости 14.03.18

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