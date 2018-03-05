российское информационное агентство 18+

17 год. Образ Будущего

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 5 марта 2018, 12:36 мск

Крым

Новости дня, Анонсы

«Польские паны» грозят Украине интервенцией

Во Львове радикалы провели факельное шествие под антипольскими лозунгами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», большинство участников марша, приуроченного ко дню гибели лидера запрещенной в РФ «Украинской повстанческой армии» (УПА) Романа Шухевича – члены «Национальных дружин», а также запрещенных в России организаций «Правый сектор» и «Свобода». Националисты прошлись по центральным улицам города и выкрикивали лозунги: «Помни, чужак, здесь хозяин украинец», «Город Львов не для польских господ», «Наша земля – наши герои».

По словам польского журналиста и аналитика, председателя ассоциации «Реституция Кресов» Конрада Рекаса, из-за поднявших голову украинских националистов Варшава вскоре может оставить Киев без поддержки. Он подчеркивает, что на выходку радикалов Польша в состоянии ответить силой.

«Польские националисты отделяют себя от украинских нацистов. Толерантность закончена. Более 70 лет назад Красная Армия и Польская армия вместе сожгли бандеризм на украинской земле. Если это будет необходимо – мы сделаем это снова, – цитирует эксперта «Политнавигатор». Украина должна быть освобождена от рук нацистов, олигархов и воров. Мы сделаем это с дружбой и, кстати, сохраним польские наследие и собственность. Часы истории уже тыкают. «Польские паны» ближе, чем кажется кому-либо в Украине».

Как сообщал «Новый День», в январе в Польше официально запретили идеологию украинского «героя» Бандеры. В частности, за отрицание преступлений украинских националистов как гражданам Польши, так и иностранцам грозит либо штраф, либо тюремное заключение сроком до 3 лет. Наказаны будут и те, кто попытается публично приписать украинские преступления польскому народу.

В рамках принятого закона польские пограничники начали тестировать украинских мигрантов. Теперь гражданам «Незалежной» приходится рассказывать про их отношение к Степану Бандере и запрещенной в РФ «УПА». Если иностранцы не хотят отвечать на вопросы, либо же лояльно относятся к бандеровской идеологии, то пограничники отказывают им во въезде в Польшу.

Львов, Анастасия Зук

Львов. Другие новости 05.03.18

В Крыму перевернулся автобус с пассажирами. / В Крыму планируют увеличить площадь орошаемых земель. / Неужели: в ОНН обвинили украинский сайт в нарушении прав человека. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

В рубриках

Крым, Юг России, Россия,

Новости партнеров