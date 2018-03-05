«Польские паны» грозят Украине интервенцией

Во Львове радикалы провели факельное шествие под антипольскими лозунгами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», большинство участников марша, приуроченного ко дню гибели лидера запрещенной в РФ «Украинской повстанческой армии» (УПА) Романа Шухевича – члены «Национальных дружин», а также запрещенных в России организаций «Правый сектор» и «Свобода». Националисты прошлись по центральным улицам города и выкрикивали лозунги: «Помни, чужак, здесь хозяин украинец», «Город Львов не для польских господ», «Наша земля – наши герои».

По словам польского журналиста и аналитика, председателя ассоциации «Реституция Кресов» Конрада Рекаса, из-за поднявших голову украинских националистов Варшава вскоре может оставить Киев без поддержки. Он подчеркивает, что на выходку радикалов Польша в состоянии ответить силой.

«Польские националисты отделяют себя от украинских нацистов. Толерантность закончена. Более 70 лет назад Красная Армия и Польская армия вместе сожгли бандеризм на украинской земле. Если это будет необходимо – мы сделаем это снова, – цитирует эксперта «Политнавигатор». Украина должна быть освобождена от рук нацистов, олигархов и воров. Мы сделаем это с дружбой и, кстати, сохраним польские наследие и собственность. Часы истории уже тыкают. «Польские паны» ближе, чем кажется кому-либо в Украине».

Как сообщал «Новый День», в январе в Польше официально запретили идеологию украинского «героя» Бандеры. В частности, за отрицание преступлений украинских националистов как гражданам Польши, так и иностранцам грозит либо штраф, либо тюремное заключение сроком до 3 лет. Наказаны будут и те, кто попытается публично приписать украинские преступления польскому народу.

В рамках принятого закона польские пограничники начали тестировать украинских мигрантов. Теперь гражданам «Незалежной» приходится рассказывать про их отношение к Степану Бандере и запрещенной в РФ «УПА». Если иностранцы не хотят отвечать на вопросы, либо же лояльно относятся к бандеровской идеологии, то пограничники отказывают им во въезде в Польшу.

Львов, Анастасия Зук

Львов. Другие новости 05.03.18

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