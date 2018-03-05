Тем же концом по тому же месту: в Польше жестоко избили украинца

В Вроцлаве молодые поляки избили украинца. Причиной нападения стала национальность жертвы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в трамвае. Два поляка накинулись на украинца с кулаками. Они выкрикивали оскорбления в его адрес и грубо рекомендовали иностранцу возвращаться домой – на Украину.

Полиция начала поиски злоумышленников. Свидетелей избиения попросили связаться с сотрудниками польского Центра мониторинга проявлений расизма и ксенофобии. «Вы можете помочь нам преследовать больше расистских и фашистских преступников», – сообщили на официальной странице Центра в Фейсбуке. Отметим, что одни комментаторы осудили нападавших, другие же отметили, что украинцам не место в Польше. «Гнать с Польши негодяев УПА (организация запрещена в РФ – прим. НД)».

Как сообщал «Новый День», это не первый случай, когда поляки нападают на жителей «Незалежной»: так, в конце прошлого года в Варшаве украинцев избили за то, что они разговаривали на своей «мове». Еще в одном польском городе националисты с криками «Польша для поляков» закидали камнями дом, в котором проживали украинские гастарбайтеры.

Напомним, в январе 2018 года в Польше официально запретили идеологию украинского «героя» Бандеры. В частности, за отрицание преступлений украинских националистов как гражданам Польши, так и иностранцам грозит либо штраф, либо тюремное заключение сроком до 3 лет. Наказаны будут и те, кто попытается публично приписать украинские преступления польскому народу.

В рамках принятого закона польские пограничники начали тестировать украинских мигрантов. Теперь гражданам «Незалежной» приходится рассказывать про их отношение к Степану Бандере и запрещенной в РФ «УПА». Если иностранцы не хотят отвечать на вопросы, либо же лояльно относятся к бандеровской идеологии, то пограничники отказывают им во въезде в Польшу.

Вроцлав, Анастасия Зук

Вроцлав. Другие новости 05.03.18

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