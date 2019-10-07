Двух украинцев избили до комы в Польше за разговор на мове

Двое украинских гастарбайтеров подверглись нападению в Польше. Поводом для атаки стала речь на родном языке, сообщает издание Dziennik Baltycki. Украинцев жестоко избили еще в конце августа, но известно об этом стало только сейчас.

По сведениям издания, инцидент произошел в городе Владыславово. Приехавшие на заработки украинцы решили отдохнуть в одном из ночных клубов. Очевидцы рассказали, что в заведении они вели себя вежливо. В какой-то момент граждане Украины вышли на улицы и начали разговаривать на мове. Как пишет издание, украинскую речь услышали охранники клуба и напали на гастарбайтеров, применив слезоточивый газ.

После избиения один из гостей из Украины впал в кому на 18 дней. У него диагностировали травму головного мозга и частичную потерю памяти. Пострадавший пока не может говорить.

Напавших на украинцев задержали. Один из них арестован на три месяца, другому запретили выезд из страны.

Как сообщал «Новый День», в марте прошлого года во Вроцлаве молодые поляки избили украинца в травмае. Причиной нападения стала национальность жертвы. Два поляка накинулись на украинца с кулаками. Они выкрикивали оскорбления в его адрес и грубо рекомендовали иностранцу возвращаться домой – на Украину.

В конце 2017 года в Варшаве украинцев избили за то, что они разговаривали на родном языке. Еще в одном польском городе националисты с криками «Польша для поляков» закидали камнями дом, в котором проживали украинские гастарбайтеры.

Напомним, в январе 2018 года в Польше официально запретили идеологию украинского «героя» Бандеры. По мнению ряда наблюдателей, нападения на украинцев участились в Польше из-за героизации бандеровской УПА (организация запрещена в РФ) на Украине.

Варшава, служба информации РИА «Новый День»

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