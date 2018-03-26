В Киеве истерика: на поляков больше не действует русофобский яд

В антиукраинских настроениях Польши узрели российский след.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в «Незалежной» в соре Киева и Варшавы поспешили обвинить ни украинских радикалов, проводящих митинги против польских панов, а Россию.

По словам публициста Ежи Таргальского, которого цитируют украинские СМИ, закон, запрещающий идеологию украинского «героя» Бандеры, был принят под диктат РФ. Он утверждает, что люди, проголосовавшие «за», «политически связаны с Россией» и «играют антиукраинской картой». Таргальский считает, что в ближайшее время у Польши и Украины появятся проблемы в рамках военного сотрудничества, а также в других сферах. Кроме того, по мнению публициста, поляки уже работают над созданием пророссийской партии, которая будет призывать к союзу с Россией против США и НАТО.

В Киеве бьют тревогу из-за того, что пророссийский фактор в польских медиа и политике становится все сильнее и находит поддержку среди населения Польши.

Между тем, заместитель главы польского министерства иностранных дел Бартош Цихоцкий отмечает, что отношения Варшавы и Киева испортились из-за героизации в «Незалежной» людей, которых Польша считает преступниками. Цихоцкий напомнил об инциденте, когда медработник разорвала документ, удостоверяющий личность украинки, увидев, что иностранка зарегистрирована на улице Бандеры.

Как уже сообщал «Новый День», в январе в Польше официально запретили идеологию украинского «героя» Бандеры. В частности, за отрицание преступлений украинских националистов как гражданам Польши, так и иностранцам грозит либо штраф, либо тюремное заключение сроком до 3 лет. Наказаны будут и те, кто попытается публично приписать украинские преступления польскому народу.

Однако на Украине от польских туристов требуют «уважать Бандеру»: поляков заставляют поднимать бандеровские флаги, а в городах Украины радикалы устраивают антипольские марши.

Между тем, МИД Польши проинформировал посла РФ в Варшаве Сергея Андреева о высылке российских дипломатов.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 26.03.18

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