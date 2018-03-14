Поляки сдали в полицию украинского чиновника за прославление «Незалежной»

Поляки вызвали полицию, услышав приветствие «Слава Украине. Героям Слава».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в селе Сахрынь Люблинского воеводства. Известно, что заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, посол Украины Андрей Дещица, а также первый заместитель председателя Волынского облсовета Александр Пирожик прибыли в польское село, чтобы почтить память украинцев, убитых в 1944 году Армией Крайовой.

Во время своего выступления Пирожик заявил, что у Украины свои герои, а у Польши – свои и завершил свою речь: «Слава Украине. Героям Слава». Полякам такое приветствие не понравилось: они восприняли его, как прославление Бандеры, и вызвали на кладбище полицейских, которые переписали данные украинского чиновника. Теперь местной прокуратуре предстоит установить, был ли нарушен принятый в феврале закон, запрещающий идеологию Бандеры.

Как уже сообщал «Новый День», в январе в Польше официально запретили идеологию Бандеры. В частности, за отрицание преступлений украинских националистов как гражданам Польши, так и иностранцам грозит либо штраф, либо тюремное заключение сроком до 3 лет. Наказаны будут и те, кто попытается публично приписать украинские преступления польскому народу.

Варшава, Анастасия Зук

Варшава. Другие новости 14.03.18

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