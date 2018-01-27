Sanctions forever: Минфин США увязал выполнение Россией минских соглашений с возвращением Крыма

Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) минфина США поставило ослабление антироссийских санкций в зависимость не только от урегулирования ситуации в Донбассе, но и от разрешения «крымского вопроса» в пользу Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», одним из условий положительной реакции американского финансового ведомства на выполнение Россией требований минского формата, минфин США определил установление «полного государственного суверенитета Украины» над Крымом.

Главная цель введения нового пакета санкций, заявили в министерстве, это «поддерживать санкционное давление на Москву» и в связи с конфликтом на юго-востоке Украины, и в связи с «оккупацией Крыма Россией», так как руководство США «твердо отказывается признать её попытку аннексии полуострова».

«Правительство США привержено сохранению суверенитета и территориальной целостности Украины и нацелено на тех, кто пытается подорвать минские соглашения», – заключил министр финансов США Стивен Мнучин.

Напомним, накануне Вашингтон расширил санкционный список против Москвы, включив туда 21 гражданина РФ и Украины, а также 9 российских компаний. В ближайшее время администрация США намерена объявить о новых ограничительных мерах против России.

Как сообщал «Новый День», двумя днями ранее спецпредставитель госдепа США по Украине Курт Волкер заверил сотрудницу западной телерадиокомпании «Немецкая волна» Жанну Немцову в том, что Вашингтон не пойдёт ни на какие «уступки» Москве в рамках минских соглашений по Донбассу.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 27.01.18

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