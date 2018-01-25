Давление на Кремль будет усилено: Волкер удовлетворил Немцову перед встречей с Сурковым

Спецпредставитель госдепа США по Украине Курт Волкер заверил сотрудницу западной телерадиокомпании «Немецкая волна» Жанну Немцову в том, что Вашингтон не пойдёт ни на какие «уступки» Москве в рамках минских соглашений по Донбассу.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», американский дипломат пообещал, что США не ограничатся существующими и готовящимися санкциями, а продолжат экономическое и геополитическое давление на Россию до тех пор, пока она не передаст Украине полный контроль над границей на донбасском участке.

В разговоре с Немцовой Волкер перечислил дежурные обвинения в адрес России и возложил на Москву всю вину за многочисленные жертвы среди мирного населения в ЛДНР.

Кроме того, представитель госдепа отказался называть войну в Донбассе гражданской, согласившись с украинским определением России как «агрессора» и «оккупанта» Крыма и юго-восточной части Украины.

Вместе с тем, Волкер посетовал на то, что после «некоторых подвижек» Россия вновь заняла жёсткую позицию по конфликту в Донбассе, в связи с чем, он пессимистически настроен перед переговорами с помощником президента России Владиславом Сурковым 26 января в Дубае.

Напомним, бывшая ведущая телеканала РБК Жанна Немцова перебралась в Западную Европу и оттуда обвиняет руководство РФ в причастности к смерти её отца Бориса Немцова, который был застрелен в центре Москвы во время прогулки с украинской эскорт-моделью.



Симферополь, Валентин Карамазов



Симферополь. Другие новости 25.01.18

В России появится робот-хирург, способный оперировать без участия человека. / У прокурора Севастополя забирают землю в Балаклаве. / Обрушение крепости в Керчи объяснили землетрясением. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»