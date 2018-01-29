Кремль сделал из Волкера овцу: Порошенко принудят общаться с Захарченко

Власти США пошли навстречу России, сделав уступки в новых предложениях по совместной работе по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом заявил помощник президента России Владислав Сурков после встречи в Дубае со спецпредставителем Госдепартамета США по Украине Куртом Волкером.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Сурков назвал озвученные предложения американской стороны «более конструктивными», отметив, что они увязываются с реализацией политических пунктов минских соглашений. Среди них – особый статус Донецка и Луганска, амнистия участников конфликта. В официальном Киеве отказывались выполнять эти пункты, заявляя, что далеко не все из «участников сепаратистских движений» попадут под амнистию.

«Это сбалансированный подход, которого мы все время добиваемся. Мы его внимательно изучим и своевременно дадим ответ. После чего пригласим Курта и его коллег на новую встречу», – цитирует ТАСС Суркова.

При этом, по мнению экспертов, украинские власти не смогут не выполнить согласованное американской стороной решение. А если и осмелятся пойти на такой шаг, лишатся политической и финансовой поддержки.

«Особого внимания заслуживает позиция США, касающаяся закономерности требования относительно введения поэтапного плана развертывания миссии ООН параллельно с реализацией политических пунктов Минских соглашений. Стороны заявили о возможности компромисса, и они обладают политической волей, которая необходима для достижения позитивного результата.

Даже если Украина будет против того решения, к которому придут Москва и Вашингтон, она все равно не сможет отказаться от его выполнения, так как находится в полной зависимости от Запада», – высказал свою точку зрения в комментарии «Московскому комсомольцу» директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

Денисов считает, что в США решили пойти на уступки из-за разочарования действиями Киева: высокопоставленные чиновники «Незалежной» так и не смогли создать действенные механизмы по борьбе с коррупцией и сделать реальные шаги по урегулированию конфликта в Донбассе.

Как сообщал «Новый День», ранее спецпредставитель госдепа США по Украине Курт Волкер заверил сотрудницу западной телерадиокомпании «Немецкая волна» Жанну Немцову в том, что Вашингтон не пойдёт ни на какие «уступки» Москве в рамках минских соглашений по Донбассу.

Москва, Леонид Маковецкий

Москва. Другие новости 29.01.18

Чубаров проклянёт крымских татар, не послушавших Навального. / Дефицит бюджета Крыма вырос до 3,2 миллиардов рублей. / Human Rights Watch: Украина подрывает основные свободы своих граждан. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»