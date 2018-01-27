Куницын: я умел обманывать крымчан, но Киев не услышал меня в марте 2014

Бежавший от Русской весны крымский чиновник Сергей Куницын, имевший большой опыт руководителя, в том числе, в Севастополе, заявил, что знал как обвести крымчан вокруг пальца и, таким образом, сорвать исторический референдум о присоединении к России. Однако, сетует Куницын, руководство в Киеве, в свою очередь, с недоверием отнеслось к его предложениям.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом экс-глава Крыма и Севастополя поведал в программе одного из украинских телеканалов.

«Я пришел к Турчинову и сказал, что немедленно нужно собрать Верховную Раду, делегировать Крыму любые полномочия, принять в первом чтении, вернуться к закону 92-го года, потому что власть послемайдановская слаба, надо выиграть время и нивелировать референдум. То есть, дать Крыму все, кроме суверенитета, и выиграть время. Но на это я получил ответ, что все это хорошо, но это козыри для разговора с Россией.

Я сказал: «Россия с вами говорить не будет. Они не признают и.о. президента, они признают парламент, потому что он при Януковиче избран, больше они никого не признают здесь».

Но, а когда мне звонили командиры кораблей, подразделений, – ни меня, ни Джемилева, лидера сражающегося народа, ни на одно СНБО не пригласили, хотя оно каждый день заседало.

Ну, и когда я понял бессмысленность всего этого, я просто в прямом эфире у Шустера подал в отставку в знак протеста, потому что я не мог согласиться с тем, что делалось», – рассказал Куницын.

Симферополь, Валентин Карамазов

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