Сбежавший на Украину Куницын тяжело заболел «хорватским сценарием»

Бежавшие от Крымской весны украинские политики предлагают, кроме Донбасса, распространить кровавый хорватский сценарий и на российский Крым .

Как передает корреспондент РИА «Новый День», бывший крымчанин, экс-председатель правительства АРК и правительства Севастополя, а ныне советник президента Украины Порошенко и депутат Верховной Рады Сергей Куницын потребовал для возврата полуострова в состав «незалежной» повторить сценарий, который 1995 году власти Хорватии реализовали в отделившейся Сербской Краине.

Куницин также отметил, что со своим «опытом» Хорватия обязательно должна войти в группу «друзей украинского Крыма», которую предложил создать президент Украины Петр Порошенко: «У них похожий был конфликт с сербами. И хорваты, будучи меньшей страной, выиграли эту битву. Нужно подтягивать политиков, которые имеют опыт по решению таких тяжелейших территориальных вопросов. Их задача не приходить на полуостров, а доносить миру истинное положение вещей», – заявил Куницын.

Отметим, что во время «Молнии» и «Бури» – операций хорватской армии, в Сербской Краине погибли несколько тысяч мирных жителей, среди которых также были и дети. После «удачных» операций с территории республики бежали около 250 тысяч сербов, а опустевшие земли были заселены хорватами.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 25.09.17

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