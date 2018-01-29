Human Rights Watch: Украина подрывает основные свободы своих граждан

Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) обвинила украинские власти в невыполнении обещаний по обеспечению прав человека.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в организации отмечают, что правящий режим ограничивает свободу слова на Украине. В HRW раскритиковали законы, продвигаемые депутатами Верховной Рады: «совершают определенные крайне недемократические действия и предлагают новые законопроекты, которые подрывают основные свободы украинцев».

В докладе организации описывается и ситуация на востоке Украины – в зоне так называемой антитеррористической операции: «мирное население и гражданская инфраструктура подвергались опасности со стороны всех участников вооруженного конфликта».

Кроме того в 2017 году в стране практически не расследовались преступления, связанные с похищением людей и пытками. «Почти никто не был привлечен к ответственности за пытки в местах лишения свободы, тайные содержания людей под стражей и другие связанные с вооруженным конфликтом нарушения», отмечается в тексте доклада. По данным организации, несмотря на многочисленные документально подтвержденные свидетельства бывших задержанных, сотрудники СБУ отрицают свою причастность к тайному удержанию людей под стражей и насильственным исчезновениям. В пример правозащитники приводят инцидент, произошедший в августе прошлого года: сотрудники СБУ задержали и подвергли пыткам женщину, которую впоследствии объявили российским агентом и предъявили ей обвинения в государственной измене.

Также HRW раскритиковали расследование дела, касающегося беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.

В организации уверены, что основными задачами правительства Украины должно стать привлечение к ответственности причастных к пыткам и насильственным исчезновениям мирных граждан страны.

Напомним, после госпереворота в 2014 году на Украине активисты «антимайдана» в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами «антимайдана» и радикалами-националистами «евромайдана». Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, где пытались укрыться от расправы «антимайдановцы». Официально жертвами конфликта стали 48 человек, более 250 пострадали. По неофициальным данным, погибших и раненых было больше.

Украинские постмайданные власти всячески затягивали расследование трагедии и фактически отказывались искать виновных в гибели людей. Зачинщиками беспорядков были «назначены» 22 человека, все – активисты «антимайдана». Доказательств спланированного поджога Дома профсоюзов и целенаправленного убийства людей украинское «расследование» не обнаружило, хотя существуют видеозаписи происходившего, свидетельствующие об обратном.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 29.01.18

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