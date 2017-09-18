Обвиняемых по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года оправдали

Суд оправдал обвиняемых по делу о беспорядках на Греческой площади в Одессе 2 мая 2014 года: их вина не была доказана прокуратурой.

Как уже сообщал «Новый День», после госпереворота 2014 года на Украине активисты «антимайдана» в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами «антимайдана» с одной стороны, и футбольными «ультрас» из Харькова и Одессы, а также радикалами-националистами «евромайдана» – с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, где пытались укрыться от расправы «антимайдановцы». Официально жертвами конфликта стали 48 человек, более 250 пострадали. По неофициальным данным, погибших и раненых было больше.

Украинские постмайданные власти всячески затягивали расследование трагедии и фактически отказывались искать виновных в гибели людей. Зачинщиками беспорядков были «назначены» 22 человека, все – активисты «антимайдана», половина из них была арестована. Доказательств спланированного поджога Дома профсоюзов и целенаправленного убийства людей украинское «расследование» не обнаружило, хотя существуют видеозаписи происходившего, свидетельствующие об обратном.

Суд по делу о трагедии в Одессе тянулся с января 2015 года. На скамье подсудимых 20 человек, из которых двое – граждане РФ. Главный свидетель обвинения на суде отказался от своих предыдущих показаний, заявив, что на стадии следствия давал их под давлением правоохранителей. Тем не менее, обвинение потребовало для участников событий от 8 до 15 лет лишения свободы. Однако суд счел сомнительными фото и видеосъемки, представленные в качестве доказательств участия обвиняемых в событиях 2 мая 2014 года: во-первых, были представлены не оригиналы, а копии, во-вторых, лица запечатленных людей неразличимы. Кроме того, протоколы с места событий были составлены лицами, не имевшими соответствующих должностных полномочий. Суд так же раскритиковал результаты экспертизы тел погибших, проведенной прокуратурой: экспертные заключения были сделаны не в ходе осмотра тел, а на основании неких медицинских документов.

Поэтому Ильичевский суд Одесской области принял решение всех обвиняемых по делу о массовых беспорядках 2 мая 2014 года оправдать за недоказанностью вины.

Одесса, Платон Ефимчук

Одесса. Другие новости 18.09.17

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