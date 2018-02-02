На Украине противника Майдана осудили за «беспорядки» в Одессе

На Украине Степана Гурьева – фигуранта дела 2 мая в Одессе приговорили к пяти годам тюрьмы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по данным прокуратуры Одесской области, на протяжении трех лет после трагедии на Греческой площади активист «Антимайдана» Гурьев скрывался за пределами Украины. Мужчину арестовали в прошлом году.

По информации пресс-службы ведомства, суд признал 38-летнего мужчину виновным в «сопротивлении представителям власти, погромах и бросании камней, что привело к тяжелым последствиям». «Обвиняемый на судебном заседании признал свою вину и раскаялся, в связи с чем судом ему определено наказание в виде пяти лет лишения свободы с испытательным сроком в три года», – отчитались в ведомстве.

Как уже сообщал «Новый День», после госпереворота 2014 года на Украине активисты «антимайдана» в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами «антимайдана» с одной стороны, и футбольными «ультрас» из Харькова и Одессы, а также радикалами-националистами «евромайдана» – с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, где пытались укрыться от расправы «антимайдановцы». Официально жертвами конфликта стали 48 человек, более 250 пострадали. По неофициальным данным, погибших и раненых было больше.

Украинские постмайданные власти всячески затягивали расследование трагедии и фактически отказывались искать виновных в гибели людей. Зачинщиками беспорядков были «назначены» 22 человека, все – активисты «антимайдана», половина из них была арестована. Доказательств спланированного поджога Дома профсоюзов и целенаправленного убийства людей украинское «расследование» не обнаружило, хотя существуют видеозаписи происходившего, свидетельствующие об обратном.

Одесса, Анастасия Зук

Одесса. Другие новости 02.02.18

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