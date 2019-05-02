«Порошенко есть что скрывать»: Москва обвинила Киев в торможении расследования трагедии в Одессе

Киев «упорно тормозит» расследование трагедии 2 мая 2014 года в Одессе, что «позволяет говорить о причастности руководства Украины к тем ужасным событиям». С таким заявлением сегодня выступил МИД России, подчеркнув, что украинские власти игнорируют призывы к тщательному расследованию страшных преступлений в Одессе, звучащих со стороны международных организаций и правозащитных НПО.

«Пять лет прошло с момента кровавых событий 2 мая 2014 г., когда в результате бесчинств украинских радикалов в одесском Доме профсоюзов были заживо сожжены не менее 50 и пострадали сотни ни в чем не повинных людей, – говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства. – Эта леденящая душу трагедия, которая потрясла весь цивилизованный мир, стала следствием политики украинских националистических сил, дорвавшихся до власти в результате государственного переворота».

В МИДе отметили, что зачинщики и исполнители до сих пор не найдены. В то же время, заявили на Смоленской площади, что «украинские правоохранительные органы продолжают преследовать тех, кому тогда удалось спастись от фашиствующих молодчиков».

В ведомстве также отметили, что «обет молчания» хранят и «западные кураторы Киева», поскольку им «явно невыгодно признать, что под их опекой «у руля» страны стоят силы, у которых руки по локоть в крови». В МИДе констатировали, что «на протяжении пяти лет мы слышим от западных партнеров лишь рассуждения о демократичности их подопечных» вместо требований от украинских властей «найти и наказать виновных в зверских преступлениях в Доме профсоюзов».

МИД выразил надежду, что «на Украине все-таки будут созданы условия, при которых власти этой страны найдут в себе силы провести объективное и беспристрастное расследование» этих событий, а «все причастные к ним понесут, наконец, заслуженное наказание».

Ранее Верховный комиссар ООН по правам человека в докладе о состоянии прав человека на Украине в очередной раз заявил об отсутствии прогресса в расследовании трагических событий 2 мая 2014 года в Одессе. «Почти через пять лет прошло после этих событий, которые привели к гибели 48 человек, ни один из государственных чиновников не привлечен к ответственности», – подчеркнули в ООН.

Как сообщал «Новый День», после госпереворота 2014 года на Украине активисты «антимайдана» в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами «антимайдана» с одной стороны, и футбольными «ультрас» из Харькова и Одессы, а также радикалами-националистами «евромайдана» – с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, где пытались укрыться от расправы «антимайдановцы». Официально жертвами конфликта стали 48 человек, более 250 пострадали. По неофициальным данным, погибших и раненых было больше.

Киевский режим всячески затягивал расследование трагедии и фактически отказывались искать виновных в гибели людей. Зачинщиками беспорядков были «назначены» 22 человека, все – активисты «антимайдана», половина из них была арестована. Доказательств спланированного поджога Дома профсоюзов и целенаправленного убийства людей украинское «расследование» не обнаружило, хотя существуют видеозаписи происходившего, свидетельствующие об обратном.

Суд по делу о трагедии в Одессе тянулся с января 2015 года. На скамье подсудимых оказались 20 человек, из которых двое – россияне. Главный свидетель обвинения на суде отказался от своих предыдущих показаний, заявив, что на стадии следствия давал их под давлением правоохранителей. Тем не менее, обвинение потребовало для участников событий от 8 до 15 лет лишения свободы. Однако суд счел сомнительными фото и видеосъемки, представленные в качестве доказательств участия обвиняемых в событиях 2 мая 2014 года. Поэтому Ильичевский суд Одесской области в сентябре 2017 года принял решение всех обвиняемых по делу о массовых беспорядках 2 мая 2014 года оправдать за недоказанностью вины.

Сегодня в Одессе проходят траурные мероприятия, посвященные пятой годовщине трагедии у Дома профсоюзов. Жители города несут цветы к месту трагедии. В городе усилены меры безопасности.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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