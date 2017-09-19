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Расправы по-украински: не арестуют, так изобьют

Расправы по-украински: не арестуют, так изобьют

В Одессе избили одного из оправданных по делу о беспорядках 2 мая 2014 года.

Как передаёт корреспондент РИА , нападение было совершено на заправке, расположенной в городе Черноморск Одесской области. У пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и переломы ребер.

По факту избиения начато уголовное производство, сообщил советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.

Напомним, вчера сразу после оправдательного приговора сотрудники СБУ задержали двух других фигурантов дела: украинца Сергея Долженкова и россиянина Евгения Мефедова. Мужчин повторно обвиняют сепаратизме.

Как сообщал , после госпереворота 2014 года на Украине активисты «антимайдана» в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами «антимайдана» с одной стороны, и футбольными «ультрас» из Харькова и Одессы, а также радикалами-националистами «евромайдана» – с другой.

Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, где пытались укрыться от расправы «антимайдановцы». Официально жертвами конфликта стали 48 человек, более 250 пострадали. Зачинщиками беспорядков были «назначены» 22 человека, все – активисты «антимайдана», половина из них была арестована.

Суд по делу о трагедии в Одессе тянулся с января 2015 года. На скамье подсудимых оказались 20 человек, из которых двое – граждане РФ.

Накануне Ильичевский суд Одесской области принял решение всех обвиняемых по делу о массовых беспорядках 2 мая 2014 года оправдать за недоказанностью вины.

Одесса, Анастасия Зук

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© 2017, РИА «Новый День»

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