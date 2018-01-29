Серия преступлений: в Крыму уничтожают мамонтовые деревья

На ЮБК выпиливают секвойи: фотографии «останков» публикуют в социальных сетях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», три мамонтовых дерева спилили в Массандровском парке. Одни комментаторы отмечают, что деревья засохли, другие подчеркивают: секвойи были молодыми и даже если и начали «умирать», то не без помощи человека. «Делают специальные уколы. Дело в том, что и в Ливадийском парке то же самое было еще при укре», – констатируют интернет-следователи.

Между тем, еще одно мамонтовое дерево спилили в Симеизе на территории детского санатория «Пионер». По словам общественников, дерево было сравнительно молодое – около 200 лет, а это для секвойи не срок. Крымчане также подозревают юный гигант «высох» благодаря доброжелателям.

«Похоже, это серийное преступление», – пишут пользователи.

Ялта, Анастасия Зук

Ялта. Другие новости 29.01.18

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