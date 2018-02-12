Виновата природа: чиновники объяснили, почему в Крыму исчезают секвойи

В администрации Ялты спрогнозировали массовую гибель секвой на ЮБК.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», эксперты объясняют это явление тем, что деревья не могут нормально прижиться в Крыму.

«В последние десять лет наступил период усыхания секвой по всему ЮБК. Скорее всего, это происходит потому, что родина секвой – Америка. И это дерево является интродуцентом – оно в Крым завезено и посажено искусственно. Но вторую родину секвойя здесь не обрела – она не образовывает семена, которые потом распространялись бы и произрастали. Поэтому, она дорастает до 140-150 лет, а потом отмирает. Вот сейчас мы наблюдаем такой период», – цитирует сайт «3654.ru» начальника отдела экологического муниципального контроля администрации Ялты Александра Грамотенко.

По мнению научного сотрудника лаборатории дендрологии и парковедения Никитского ботанического сада Владимира Герасимчука, секвойи, которые растут в черте города и их корни зажаты асфальтом, склонны к недолговечности. Также плохо влияет на корневую систему секвой близость к морю – из-за соленой воды.

«В нижнем поясе Южнобережья секвойи недолговечны из-за высокого содержания в почве скелета – камней. Когда почвы сильно каменистые, что очень часто в нашем регионе, то секвойи живут не более 50 лет. Из-за плохого дренажа почвы, корни или пересыхают, или наоборот, избыточно насыщаются влагой и подгнивают. Именно поэтому у нас в парке Монтедор выпала секвойная роща. Лучшие для них условия – в горах, к примеру, в районе Ангарского перевала, на высоте 500-600 метров от уровня моря», – пояснил Герасимчук, рассказав, что впервые секвойядендроны были посажены в Никитском ботаническому саду в 1885 году. И они являются самыми старыми секвойями в целом в России.

Напомним, в январе жители Ялты активно обсуждали опубликованные в социальных сетях фотографии остатков спиленных погибших секвой. Ввиду долговечности этих деревьев, горожане предположили, что без человеческого вмешательства не обошлось. Еще один скандал со спиленной секвойей произошел в Симеизе: было спилено дерево, растущее на территории детского санатория «Пионер».

Ялта, Леонид Маковецкий

Ялта. Другие новости 12.02.18

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