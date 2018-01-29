В Керчи вандалы надругались над Вечным огнем

В Керчи Вечный огонь, расположенный на главной городской площади, вновь подвергся нападению вандалов.

Как передает корреспондент агентства РИА «Новый День», неизвестные откололи бронзовые цифры на мемориале, обозначающие год проведения Эльтигенской операции по высадке десанта – 1943.

Как рассказал РИА «Новый День» заместитель главы Керчи Дилявер Мельгазиев, коммунальные службы занимаются восстановлением мемориала и ко Дню защитника Отечества Вечный огонь обретет первоначальный вид.

«Акты вандализма у нас происходят по всему городу. На новых детских площадках мы установили камеры видеонаблюдения, и там они, можно сказать, прекратились. В планах установить камеры возле мемориалов, в общественных местах. Чтобы мы, по крайней мере, знали, кто это делает. В прошлом году выделили 1 миллион 50 тысяч рублей на проект «Безопасный город». Однако техническое задание до сих пор не разработано московскими специалистами. Без него мы не можем приступить к реализации проекта», – сообщил чиновник.

Отметим, что Вечный огонь на площади Ленина регулярно становится «жертвой» хулиганских выходок. В марте 1915-го с постамента также пропала цифра, в марте 2017-го вандалы откололи гранитную плиту с облицовки и угловую часть памятника – местным властям пришлось спешно реставрировать мемориал ко Дню освобождения Керчи от немецко-фашистских захватчиков, который горожане отмечают 11 апреля.

Керчь, Галия Шакирова

Керчь. Другие новости 29.01.18

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