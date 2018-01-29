Украинский журналист: «Мы потеряли не только Крым и Донбасс, но и доверие ЕС и США»

Президента «Незалежной» Петра Порошенко обвинили в провале: Всемирный экономический форум в Давосе доказал, что Запад устал от Украины. Об этом заявил украинский журналист Ростислав Демчук.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам Демчука, участие украинской стороны в форуме бодрости и новых надежд не добавило. Он отмечает, что еще после встречи с директором МВФ Кристиной Легард, Порошенко стоило вернуться в Киев, а «не позориться и не мозолить людям глаза». «Мессидж прост, как двери: не будет Антикоррупционного суда, согласно договоренностям – не будет денег. Причем, не будет ни от кого: ни от МВФ, ни от ЕС, ни от Европейского инвестиционного банка... Ни от кого!», – написал на своей странице в Фейсбуке журналист. Исходя из того, что киевский режим до сих пор не создал в стране Антикоррупционный суд, отвечающий требованиям европейских спонсоров, по мнению Демчука, Порошенко «готов плюнуть как на займы МВФ, «План Маршалла», безвиз, так и на Украину и на ее бесталанный народ».

Журналист считает, что из-за позиции действующего украинского президента, «Незалежной» не стоит надеяться на реальную помощь ЕС: «Нужно хорошо понять и осознать, что до новых президентских выборов и выборов в ВР Украины есть и будет всего лишь объектом наблюдений со стороны Запада. Не более. С этой властью мы потеряли не только Крым и Донбасс. Мы потеряли доверие наших западных союзников и партнеров, мы потеряли доверие у МВФ, потеряли доверие у ЕС и США, потеряли целый ряд экономических инициатив», – негодует Демчук и задается риторическим «незалежным» вопросом: «Что дальше?».

Большинство его сограждан смотрят в будущее с печальной иронией: «Дальше в наши карманы залезут еще глубже в надежде вытрясти еще и последние копейки». «Так Порох же уже сказал, что дальше: он поднимет цены на газ».

Как сообщал «Новый День», на Всемирном экономическом форуме в Давосе робот София, собиравшийся уничтожить человечество, не выдержал вопроса о коррупции на Украине.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 29.01.18

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