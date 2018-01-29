В Крыму экологические преступники потеряли страх перед судами

Нарушители экологического законодательства в Крыму остаются безнаказанными. Судебные тяжбы по административным делам длятся годами и даже вступивший в силу приговор не дает результат: с виновника невозможно взыскать ущерб ни деньгами, ни имуществом, передает корреспондент РИА «Новый День».

Как сообщил начальник департамента экологического надзора минприроды Крыма Виталий Недоспасов, в прошлом году инспекторы занимались проверками в составе оперативных групп и прокурорских рейдов.

«Действовал мораторий на плановые проверки индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, который продлен до 1 марта 2019 года», – отметил он.

Тем не менее, специалисты минприроды провели почти 4 тыс проверок и составили 1138 протоколов на общую сумму 37,9 млн руб. Больше всего административных взысканий наложено за нарушения в области обращения с отходами и охраны водных объектов. Самые значительные штрафы выписаны в сфере охраны и использования земель. В то же время с нарушителей взыскано 12,9 млн руб, и как подчеркнул начальник департамента, это выше показателей 2016 года почти на 18%.

«Все прекрасно знают, что природоохранные штрафы очень большие, до 250 тыс руб с юридических лиц за нарушения с отходами, – указал Недоспасов. – Очень много оспаривается в судах, и суд не всегда объективно подходит к наложению штрафов. Например, признает виновным юрлицо, но постановляет снизить сумму штрафа с 200 тыс до 100 тыс».

На добровольную уплату отводится два месяца, после чего начинается судебная тяжба, которая может растянуться на 2-3 года.

«Министерство ведет эту работу до последней возможности взыскать ущерб в доход государства», – подчеркнул Недоспасов.

Он уточнил, что в условиях моратория, рейды инспекторов проходят по конкретным обращениям граждан, от органов местного самоуправления, публикациям в СМИ и социальных сетях. В тоже время начальник департамента не смог пояснить, почему обращение из Новофедоровки Сакского района о том, что в прибрежной зоне грунтом засыпали два озера, осталось без должного внимания.

«Засыпали озера, выезжает инспектор и отписывает, что все хорошо, – указал глава комитета Игорь Буданов. – Глава поселения обращается, но ответы его не удовлетворяют».

Члены комитета рекомендовали департаменту экологического надзора реагировать на обращения глав местных поселений, поскольку они владеют ситуацией и многих нарушений природоохранного законодательства удалось бы избежать при своевременной реакции контролирующих служб.

Симферополь, Глеб Заскоков

Симферополь. Другие новости 29.01.18

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